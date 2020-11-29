شكرا لقرائتكم خبر عن مكاوى بن عيسى يتسلم مهام منصبه أمينا عاما لاتحاد المحامين العرب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مكاوى بن عيسى، نقيب محامى المغرب، اليوم الأحد، مهام منصبه أمين عام لاتحاد المحامين العرب، بعدما انتهت اللجنة المكلفة من المكتب الدائم الذى عقد مؤخرا لاتحاد المحامين العرب ، من تنفيذ قرارات المكتب الطارئ، وتسليم وتنصيب مكاوي أمينا عاما للاتحاد .

وترأس اللجنة النقيب مازن ارشادات نقيب محامى الأردن، وضمت فى عضويتها كلا من محمد المواد نقيب محامين طرابلس ، وناصر كمال ، نائب نقيب الأردن ، والأمين العام المساعد للاتحاد ، وبسام جمال ، الأمين العام المساعد للاتحاد ، ومعين غازى ، الأمين العام المساعد، و يحيى الورداني التوني الأمين العام المساعد للشؤون المالية ولمياء صبرى ، وأدهم عشماوى وعلي رياض ، وماجد حنا ، وعبد الجواد أحمد ،عضو وعلي الصغير من أعضاء المكتب الدائم .

يذكر أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، قد عقد اجتماعا طارى مؤخرا ، بدعوة من نقابة محامى الأردن، وناقش الاجتماع سحب الثقة من ناصر الكريوين الأمين العام بناء على طلب وموافقه عدد 53 عضوا من أصل 73 عضوا _ على حد قولهم_ وإعادة شغل موقع الأمين العام.

وأعلن المجتمعون عن سحب الثقة من ناصر الكريوين من مقعد وصفة الأمين العام، بعد تقدم مكاوي بن عيسى ، بطلب الترشح لمقعد الأمين وافق الحضور بالأغلبية على انتخابه لمنصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.

كما وافق المجتمعون علي استحداث مقعد القدس بفلسطين واختيار جواد عبيدات ،نقيب فلسطين بعد انتهاء مدته أمينا عاما مساعدا عن فلسطين، والموافقة على استحداث مقعد طرابلس لبنان .