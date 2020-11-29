شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مهمة عن التزامات أصحاب الأعمال حال تشغيل الأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على عدد من الالتزامات على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، كما يحدد ضوابط وقواعد بشأن تأهيل الأطفال الأقزام من ذوى الإعاقة، وبعض الالتزامات على الجهة الإدارية في هذا الشأن.

ووفقًا لمشروع قانون العمل، على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1 - تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2. - تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.

3 - إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وفيما يتعلق بالتأهيل، نص مشروع القانون على الآتى:

1 ـ مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

2 - تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.