البوليساريو تعلن تنفيذها هجمات الجمعة والسبت ضد مواقع القوات المغربية

قالت وكالة الأنباء الصحراوية التابعة لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو إن هجمات قوات الجبهة مستمرة على طول الجدار العازل مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي.

وأضافت الوكالة، نقلًا عن البلاغ العسكري رقم 16 للجبهة بوليساريو، أنه

"شهدت البارحة الجمعة وصباح اليوم السبت تنفيذ هجمات عنيفة نفذتها طلائع النصر والكرامة" مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات وصفتها "بالضخمة". وذكرت أن من بين المواقع العسكرية المغربية التي استهدفتها قوات البوليساريو "تشلة" و"أم أدكَن" و"حوزة" و"السّمارة".

وكانت الجبهة قد أعلنت العودة إلى العمل المسلح وتخليها عن اتفاق وقف إطلاق النار الموقعَّ مع المغرب بوساطة الأمم المتحدة سنة 1991، بعد تدخل القوات المغربية في معبر الكركرات، وحمّل كل طرف الآخر مسؤولية تدهور الوضع في المنطقة.