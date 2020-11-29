قال أبو الفضل أموي ممثل لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن الاستخبارات الإسرائيلية نظمت اغتيال العالم محسن فخري زاده، "مع احتمال ضلوع استخبارات من دول أخرى" فيه.
وأضاف البرلماني الإيراني، في حديث نقلته وكالة إرنا اليوم: "يمكن تتبع يد إسرائيل في مقتل فخري زاده. ومعذلك، ونظرا لتعقيد العملية، هناك احتمال لتورط أجهزة استخبارات أجنبية أخرى فيها ".
وتابع السياسي الإيراني القول، عقب اجتماع مغلق للمجلس خصص لبحث اغتيال فخري زاده وحضره ممثلو المخابرات ووزارة الدفاع الإيرانية: "من الواضح أن الاغتيال، كان عمليةمعقدة مخطط لها مسبقا".
وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".
وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".
وأفادت وزارة الدفاع في بيان حينها بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: أجهزة مخابرات عدة دول قد تكون متورطة في قتل العالم النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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