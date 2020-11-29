العراق يدين مقتل العالم الإيراني ويؤكد: أعمال لا تساهم بدعم الاستقرار

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده، فيما اعتبرت عملية الاغتيال بأنها "أعمال لا تساهم بدعم الاستقرار".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير خارجية الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية

محمد جواد ظريف، أعرب خلال اتصاله عن تعازيه ومواساته إثر مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده".

وأضاف، أن "الوزير العراقي عبر إدانته لهذه الأعمال التي لا تساهم بدعم الاستقرار".

وأشار الصحاف إلى أن "الجانبين تباحثا بتطورات

الأوضاع في المنطقة وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي".

واغتيل محسن فخري زادة الذي يعتقد أنه العقل المدبر لبرنامج سري لقنبلة نووية، في كمين نفذته مجموعة مسلحة استهدفت موكبه بالقرب من طهران الجمعة.

تنفيذ العملية بتلك الطريقة طرح تساؤلات حول الوضع الأمني في إيران، وفتح الباب أمام العديد من التكهنات وذهبت تقارير إخبارية إيرانية إلى حد ربط مقتله بمخابرات عالمية.