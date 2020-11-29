الصحة السورية تزيد عدد مراكز اختبار كورونا للمسافرين

أعلنت وزارة الصحة السورية أنها توسع خارطة المراكز المعتمدة لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، للراغبين بالسفر خارج البلاد.
ونشرت الوزارة في حساباتها على مواقع التواصل خارطة لتلك المراكز قائلة إنها صارت تشمل محافظات دمشق، وريف دمشق، وحلب، واللاذقية، وحمص، وطرطوس التي افتتح فيها مركزانهما: المخبر المركزي التقني، ومخبر قنيزح.
وذكرت الوزارة بأن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها على موقعها في الإنترنت، هي الطريقة الوحيدة لحجز موعد لإجراء اختبار PCR بداعي السفر، وأكدت ضرورة حجز موعد عبر تلك المنصة قبل التوجه لأيمركز.
وكانت الوزارة تعتمد مركزا واحدا فقط في دمشق، قبل أن تفتتح مراكز أخرى سواء في العاصمة ذاتها أو في بقية المحافظات، بعد حالات الزحام الشديد التي وصلت في بعض الحالات إلى الشجار وإغلاق المركز.
وتشهد حالات الإصابة بكورونا تزايدا في سوريا منذ بدء تغير الطقس، وحتى يوم أمس وصل مجموع عدد الإصابات إلى 7715 إصابة، بينها 409 حالات وفاة.
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