وقع الهجوم في حقل لزراعة الأرز على بعد نحو 10 كيلو مترات من «مايدوجوري»، المدينة الرئيسية في ولاية بورنو. وقتل، الشهر الماضي، 22 مزارعا في حقولهم بمنطقة غير بعيدة عن تلك المدينة. وأكد القيادي في الفصيل نفسه، إبراهيم ليمان، لـ«فرانس برس»: «هناك 60 مزارعا تم توظيفهم لحصاد الأرز. ذبح 43 منهم وجرح ستة». وأضاف أن ثمانية مزارعين باتوا في عداد المفقودين أو اختطفوا على يد الجهاديين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 43 مزارعا على يد بوكو حرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.