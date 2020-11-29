بريطانيا تسجل 12155 إصابة جديدة بـ«كورونا»



سيف اليزيد - أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 12155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، و215 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من نتيجة اختبار «كوفيد - 19» الإيجابي.

وانخفضت الإصابات والوفيات عن أمس السبت، عندما سجلت السلطات الصحية 15871 إصابة و479 وفاة

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