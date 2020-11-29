ترامب يلمح لتسليمه بالهزيمة ويشكك في جدوى اللجوء إلى المحكمة العليا 

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إنه قد يجد صعوبة في إحالة مزاعمه عما شاب الانتخابات من تزوير إلى المحكمة العليا لنظرها.



كما عبّر ترامب عن شكوكه في نجاح استراتيجيته القضائية مع تراجع آماله في قلب نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وهي المرة الأولى منذ فترة التي يلمح فيها ترامب بتسليمه بالهزيمة أمام بايدن، وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع فوكس نيوز: "المشكلة هي أن من الصعب إحالتها إلى المحكمة العليا".



في المقابل ذكر ترامب أنه سيواصل الطعن على نتائج الانتخابات، التي فاز بها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن. وقال: "رأيي لن يتغير خلال ستة أشهر".



كذلك قال ترامب في مقابلته إنه سيكون هناك اتفاق مع إيران في حال حسم نتيجة الانتخابات لمصلحته، محذراً من أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيرسل المليارات لطهران.



الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب قال أيضاً في الحوار: "لقد قاموا بحشو صناديق الاقتراع مستخدمين وباء كورونا. بايدن لم يحصل على أصوات أكثر من أوباما أو هيلاري كلينتون. هل تصدقون أن بايدن تفوق في الحصول على أصوات الأمريكيين من أصل إفريقي بالمقارنة مع أوباما في الولايات المتأرجحة؟".



وأشار إلى أنه "أثناء فرز الأصوات كانوا يبحثون عن التصويت لبايدن وتركوا تصويت الأميركيين في قضايا أخرى على أوراق الاقتراع. كان همهم في عمليات العد والفرز هو البحث عن التأشيرة على اسم جو بايدن".



وكان ترامب سبق أن قال إن الهيئة الانتخابية في الولايات المتحدة إذا صدقت على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن "فقد ارتكبت خطأً".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، مساء الخميس، خلال حديث مع الصحفيين بمناسبة "عيد الشكر". وتابع ترامب قائلاً: "سيكون من الصعب للغاية التنازل لأننا نعلم أن هناك احتيالاً كبيراً"، وأصر الرئيس الأمريكي على فوزه وإعادة انتخابه.



كما أفاد بأنه سيغادر البيت الأبيض إذا اختارت الهيئة الانتخابية بايدن، وانتقد المرشح الديمقراطي قائلاً: "أعتقد أنه ليس من الصواب أنه يحاول اختيار مجلس وزراء". ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابى في 14 ديسمبر/كانون الأول، كما أنه من المقرر أن يتم تنصيب بايدن فى 20 يناير/كانون الثاني.



ولا زال الرئيس ترامب يتحدث عن تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على الرغم من إعلانه لبدء المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة.



كانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية قد أعلنت فوز بايدن بالانتخابات، وأعلنت عن السماح له ولفريقه ببدء العملية الانتقالية للسلطة في البلاد. وعقب دقائق من إعلان إدارة الخدمات ذلك، اعترف الرئيس المنتهية ولايته ترامب بهزيمته، وقال إنه أوصى فريقه ببدء العملية الانتقالية.



حيث كتب ترامب على تويتر، قائلاً: "من أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي ميرفي من وكالة الخدمات العامة وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء نفسه".



في المقابل فقد فاز بايدن بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لترامب، متجاوزاً العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتاً على الأقل. وعلى ضوء ذلك، أصبح بايدن، الذي أتم 78 عاماً، الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز