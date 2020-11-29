نشرة كورونا في المغرب.. 4115 إصابة جديدة في 24 ساعة – تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3740 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 353 ألف و803 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 302 ألف و314 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85.4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5789 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1601)، والرباط-سلا-القنيطرة (704)، وسوس ماسة (544)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (375)، ومراكش-أسفي (256)، والشرق (152)، وكلميم -واد نون (140).