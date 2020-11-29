شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات وغاز سام.. انفجار بركان بإندونيسيا وفرار آلاف السكان والان نبدء بالتفاصيل
وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم المركز في بيان إن انفجار بركان جبل إيل ليوتولوك الموجود على بعد نحو 2600 كيلومتر شرقي العاصمة الإندونيسية جاكرتا أثار فزع المقيمين بالقرب منه.
وأضاف جاتي أن نحو 2780 من سكان 26 قرية بحثوا عن مأوى رغم أنه لا توجد تقارير إلى الآن عن سقوط ضحايا.
وذكر مركز مواجهة الأخطار البركانية والجيولوجية في موقعه الإلكتروني، أنه من المرجح أن تظل المنطقة القريبة من البركان تعاني من "السحب الساخنة والحمم والانهيارات والغاز السام".
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