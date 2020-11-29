شكرا لقرائتكم خبر عن الـ 20 عالميا.. تراجع إصابات كورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

تراجع ترتيب العراق إلى المرتبة 20 في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد ما كان يحتل المرتبة 11 في الجدول العالمي.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم أن العراق تراجع إلى المرتبة 20 في الجدول العالمي لعدد الإصابات بفيروس كورونا, فيما تراجع إلى المرتبة 22 في جدول الوفيات بعد ما كان يحتل المرتبة 12 في الجدول المذكور.

وعدّت استمرار تراجع عدد الإصابات إلى نهاية فصل الشتاء إشارة على انحسار الوباء نتيجة تحقق مناعة مجتمعية واسعة أسهمت بتقليل فرص انتقال المرض.