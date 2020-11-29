شكرا لقرائتكم خبر عن عباس يزور الأردن ومصر للمرة الأولى منذ تفشي كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، الأراضي الفلسطينية متوجهاً إلى العقبة للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قبل أن يتوجه إلى القاهرة للاجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت مصادر في مكتب الرئيس الفلسطيني، إن زيارة عباس إلى الأردن، وهي الأولى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطيني في الخامس من مارس الماضي، ستمتد إلى الاثنين.

ورصدت المصادر، مغادرة طائرتين مروحيتين أردنيتين، كانتا قد هبطتا في الساحة الرئيسية لمقر الرئيس الفلسطيني في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، من أجل نقله إلى الأردن.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فقد اجتمع عباس بالعاهل الأردني في مدينة العقبة وتشاورا حول مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الوكالة أيضاً أن عباس سيغادر الأردن متوجهاً إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «للتشاور بين القيادتين». وأعلن السفير الفلسطيني في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح أن لقاء قمة سيجمع بين عباس والسيسي «تجسيداً للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية». وأشار السفير الفلسطيني إلى أن الزيارة تأتي في إطار «التنسيق المشترك بين القيادتين». (وكالات)