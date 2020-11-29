شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وأفغانستان تبحث تعزيز التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت الأحد، أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية الأفغانية التي عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس جانب دولة الإمارات، خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس الجانب الأفغاني ميرويس ناب، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.

واستعرضت اللجنة تجربة البلدين في مكافحة «كوفيد-19»، وجهود الإمارات الإنسانية ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي للحد من آثار الجائحة.

وناقش الجانبان تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناولا المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها.

كما استعرض الطرفان آخر التطورات في محادثات السلام الأفغانية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، ويخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية. (وام)

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