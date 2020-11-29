شكرا لقرائتكم خبر عن "هاتريك" ديميتري يقلب الطاولة على الباطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

قاد الأسترالي ديميتري فريقه الوحدة للفوز على الباطن 3-2 بتسجيله "هاتريك"

الأحد في مكة المكرمة، ضمن الجولة السادسة للدوري السعودي لكرة القدم.

وكان الأنجولي فابية آبرو افتتح التسجيل للباطن في الدقيقة الرابعة، لكن ديميتري رد بثلاثة أهداف في الدقائق 20 و54 و86، ثم سجل آبرو الهدف الثاني له وللفريق الضيف دون ان يحول من هزيمته 2-3.

ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط مقابل 7 للباطن بفارق الأهداف عن التعاون الذي تعادل مع الاتفاق 1-1على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

سجل للتعاون الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط مدافع الاتفاق صالح القميزي بالخطأ في مرماه، وعادل للفريق الضيف السلوفاكي فيلب كيش من ركلة جزاء.

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