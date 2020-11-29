شكرا لقرائتكم خبر عن 56.9 مليون هجمة إلكترونية في منطقة الخليج خلال النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تريند مايكرو، لحلول الأمن السحابي، عن نتائج تقريرها نصف السنوي الموجز والخاصة بدول الخليج العربي، والتي أشارت إلى تمكن «تريند مايكرو» من الكشف عن 56,873,271 هجمة الكترونية استهدفت منطقة الخليج عبر رسائل البريد الإلكتروني، والروابط التشعبية، والبرمجيات الخبيثة العامة، والبرمجيات الخبيثة المصرفية خلال النصف الأول من العام 2020. وجاء إطلاق التقرير في إطار استعدادات تريند مايكرو للمشاركة ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2020».

وعلى امتداد منطقة الخليج العربي، تمكنت تريند مايكرو من الكشف عن 41,236,550 تهديداً عبر رسائل البريد الإلكتروني، و13,181,016 هجمة باستخدام الروابط التشعبية (URL)، و61,314 هجمة إلكترونية مستضافة على الروابط التشعبية. كما واصلت هجمات البرمجيات الخبيثة انتشارها؛ حيث استطاعت تريند مايكرو الكشف عن 2,392,097 برمجية خبيثة، إلى جانب 2,294 برمجية خبيثة استهدفت المؤسسات المصرفية في المنطقة.

التهديدات المرتبطة بأزمة كوفيد-19

وعلى المستوى الدولي، شكلت التهديدات المرتبطة بأزمة كوفيد-19 الجزء الأكبر من التهديدات التي استهدفت المؤسسات خلال النصف الأول من العام. فخلال ستة أشهر فقط، استطاعت «تريند مايكرو» حجب 8.8 مليون تهديد الكتروني مرتبط بفيروس «كوفيد-19»، شكلت رسائل البريد الالكتروني المزعجة حوالي 92 بالمائة منها. أما على مستوى منطقة الخليج العربي، فقد استطاعت تريند مايكرو حجب 163,774 تهديد مرتبط بفيروس كوفيد-19، و127,415 هجمة عبر الروابط التشعبية، و36,312 هجمة عبر رسائل البريد الإلكتروني المزعجة، و47 هجمة بالبرمجيات الخبيثة.

وبهدف دعم جهود التحول الرقمي الآمن للشركات في منطقة الشرق الأوسط، تعتزم تريند مايكرو المشاركة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» تحت عنوان «فن الأمن الإلكتروني»، بالاستفادة من الرؤى المتطورة والمثبتة للشركة، واستراتيجيتها الأمنية xGen التي تواكب التهديدات الأمنية وتطوراتها عبر الأجيال، عبر خبرات مجموعة من المتمرسين والخبراء في مجال الحلول الأمنية، لترتقي بحلول ومنهجيات الأمن الإلكتروني إلى حدود الابتكار والفن.

البريد الإلكتروني

وبهذه المناسبة، قال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس لدى تريند مايكرو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تظهر المعدلات المرتفعة للهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها دول الخليج عبر البريد الإلكتروني، والروابط التشعبية، والبرمجيات الخبيثة، حرص قراصنة ومجرمي الإنترنت على استهداف الثغرات ونقاط الضعف في الأجهزة الطرفية، والشبكات، والبيئات السحابية لدى لمؤسسات المختلفة في هذه المنطقة، واستهدافها بالتهديدات المرتبطة بأزمة كوفيد-19 على وجه الخصوص».

وأضاف: «باعتباره الحدث التقني الوحيد الذي ينظم فعلياً على أرض الواقع على مستوى المنطقة خلال العام 2020، يحمل معرض جيتكس مكانةً هامةً ومتميزة بالنسبة لشركة»تريند مايكرو«، كما إنه يعتبر المنصة الأمثل لنشر وتعزيز الوعي حول أهمية الحلول الأمنية الالكترونية في مسيرة التحول الرقمي. وتأتي مشاركتنا المتواصلة في فعاليات معرض جيتكس في إطار جهودنا الرامية لتعزيز الوعي لدى المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، ودعم قدرتها على إعادة صياغة وابتكار حلولها وعملياتها الخاصة في مجال الأمن الإلكتروني».

82% من الموظفين باتوا أكثر وعياً

وأشارت دراسة حديثة أجرتها شركة تريند مايكرو تحت عنوان «الريادة في البيئات السحابية» إلى أن أكثر من أربعة أخماس (82 بالمائة) الموظفين العاملين عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة باتوا أكثر وعياً ومعرفةً بسياسات الأمن الالكتروني المطبقة من قبل شركاتهم، منذ بدء إجراءات الاغلاق وتقييد الحركة.

يذكر أن العديد من الموظفين لا يزالوا يخالفون القواعد والضوابط الإلكترونية التي تعتمدها الشركات المختلفة نظراً لقلة معرفتهم أو بسبب القيود المفروضة على الموارد التي يستخدمونها. وستعمل شركة «تريند مايكرو»، خلال مشاركتها ضمن «أسبوع جيتكس للتقنية» على زيادة الوعي لدى الشركات بمدى أهمية تنوع استراتيجيات الأمن الإلكتروني، وعدم دمجها باستراتيجية أمنية موحدة، وبأهمية تصميم استراتيجيات الأمن الالكترونية الخاصة بهم وفقاً للمواقف والسلوك الأكثر شيوعاً التي يبديها الموظفين، وذلك من حيث التوعية بالمخاطر، وإدارة المخاطر، وتجنب المخاطر، والمساءلة الشخصية.

