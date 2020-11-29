المملكة المتحدة تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا و215 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، تسجيل 12 ألفا و155 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و215 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن الأعداد المسجلة رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و617 ألفا و372 حالة، من بينها 58 ألفا و245 وفاة.
وأشارت "سكاي نيوز" إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن اليوم السابق لها، حيث سجلت المملكة أمس 15 ألفا و871 إصابة مؤكدة، و479 حالة وفاة.
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