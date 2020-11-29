البرلمان الإيراني يصوت بالأغلبية على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.
وأكد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي، بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من الاتفاق
وفي تغريدة على صفحته الشخصية في "تويتر"، قال عباسي إن إرادة المجلس ستركز على 4 قضايا محورية هي بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وإخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنهاء التعاون مع الوكالة الدولية، والانسحاب من الاتفاق النووي.
يأتي ذلك عقب حادث اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، يوم الجمعة الماضي، في هجوم مسلح على سيارته في ضواحي طهران.
وكان فخري زادة يشغل منصب رئيس منظمة الأبحاث والإبداعات بوزارة الدفاع الإيرانية.
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