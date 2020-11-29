قنصليتا الإمارات وإسرائيل في "ساوباولو" توزعان سلال غذائية للمتأثرين من جائحة كوفيد-19

قال القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة ساوباولو بالبرازيل، إبراهيم سالم العلوي: "إن مبادرة توزيع سلال غذائية على المتأثرين من جائحة كورونا بالمدينة، تأتي استجابة لمبادئ التكافل والتضامن الثابتة لدولة الإمارات حكومة وشعباً، ومواصلة لمسيرة تعريف قنصلية الإمارات في ساوباولو بدور الدولة الإنساني، وهو النهج الذي غرسه ورسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

والآباء المؤسسون، وانتهجته القيادة الرشيدة للدولة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة".وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ساو باولو البرازيلية وزعت بالاشتراك مع القنصلية العامة لدولة إسرائيل، سلالا غذائية في "مجمع ديا" الواقع في حي بارايسوبوليس جنوب مدينة ساو باولو، على المتأثرين من جائحة كوفيد-19 أو فيروس كورونا، موضحة أن المبادرة تأتي في إطار التخفيف من حدة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، والذين توقفت أعمالهم جراء الأزمة الناتجة عن وباء كوفيد-19.وأشار العلوي، إلى أن التنسيق مع القنصلية العامة لدولة إسرائيل لتقديم مبادرة إنسانية واجتماعية في مدينة ساو باولو، يعكس مدى الاهتمام والتعاون المشترك في هذا الصدد، ويؤكد للجميع بأن دولة الإمارات هي دولة سلام ومحبة.