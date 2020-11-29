شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. إصابات كورونا تبقى فوق عتبة الألف والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى .82221
وكشف فورار، في الملخص الصحفي اليومي، عن رصد 17 وفاة جديدة بانخفاض 4 حالات عن يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي المتوفين إلى .2410 بالمقابل تماثل للشفاء 636 حالة جديدة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 53204،فيما يتواجد 44 مصابا في العناية المركزة.
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