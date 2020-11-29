شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة لصياغة الدستور السوري في جنيف.. غداً والان نبدء بالتفاصيل
وكشف بيدرسون في مؤتمر صحفي عن وجود خلافات بين أطراف اللجنة أدّت إلى عدم التقدم في هذا المسار بما يرقى إلى تطلعات الشعب السوري ويسهم في إنهاء معاناته .
وأعرب عن أمله في بناء الثقة بين الأطراف السورية وإحراز تقدم في ملف المحتجزين والمخطوفين والمختفين، معبّراً عن أمله في انخراط الأطراف السورية في مضمون المسار السياسي .
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