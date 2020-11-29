شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء نصب معدني ظهر بشكل غامض في صحراء يوتا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مكتب إدارة الأراضي في ولاية يوتا في بيان أن النصب المعدنى أزيل "من قبل طرف غير معروف"، مضيفا أن ذلك النصب كان يعتبر ملكية خاصة وبالتالي لم تتم إزالته من قبل المكتب.
وكان مسؤولون من إدارة السلامة العامة في يوتا قد اكتشفوا لأول مرة الهيكل المعدني في 18 تشرين ثان/نوفمبر.
وجذب ذلك النصب المعدنى الغامض اهتماما إعلاميا واسع النطاق وأدى إلى ظهور نظريات تتعلق بأنه من عمل كائنات فضائية .
وغرس النصب المعدني بشكل غير قانوني في الصخور الصحراوية على أرض عامة تملكها الحكومة ، وتردد أنه أزيل مساء الجمعة.
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