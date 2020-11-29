شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يوافق على إنشاء مركز للدبلوماسية البرلمانية العربية والان نبدء بالتفاصيل

وافق مكتب البرلمان العربي على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي بشأن إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية، وذلك في إطار خطة العمل الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.

وأوضح العسومي في بيان اليوم أن الهدف من إنشاء المركز هو تأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأن يكون المركز نقطة التقاء للدبلوماسية العربية بشقّيها البرلماني والرسمي وبيت خبرة ودعم برلماني على المستويين العربي والإقليمي في هذا المجال.