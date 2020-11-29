اندلاع حريق إثر سقوط صاروخ داخل مصفاة صغيرة للنفط شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق داخل مصفاة صغيرة للنفط شمالي العراق إثر سقوط صاروخ، وفق وسائل إعلام محلية. وأفادت وسائل الإعلام، أن الصاروخ سقط على مصفى الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين، ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الحادث.



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