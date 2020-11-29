جونسون يخشى مصير ترامب.. تحركات لمراقبة "تويتر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت تقارير بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يبحث إصدار إجراءات جديدة لمراقبة "تويتر".

التقارير البريطانية أكدت أن تلك الخطوة هدفها المعلن "التحقق من صحة الأخبار"، غير أن الهدف الأهم ربما تفادي مصير الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب

فمنذ إغلاق صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، تم وضع علامة على حوالي 30 % من مشاركات ترامب على تويتر على أنها تحتوي على "معلومات مضللة"، بما في ذلك ادعائه بأن الديمقراطيين كانوا يحاولون "سرقة" الانتخابات.



وبحسب صحيفة "الديلي ميل" فإن جونسون، يفكر في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرقابة التي يمارسها "تويتر" على السياسيين في المملكة المتحدة من خلال إدخال قوانين جديدة.

وبحسب مصادر رفيعة المستوى فإن القرار جاء بعد أن لاحظ رئيس الوزراء البريطاني كيف أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد وضع ملصقات تحذيرية على أكثر من 65 تغريدة لترامب خلال انتخابات 2020.



وبحسب ما ورد أعرب جونسون عن قلقه إزاء احتمال تعرضه هو أيضًا "للتحقق من الحقائق" على تويتر.

وكشفت التقاير الصحفية أن جونسون قد ناقش بالفعل تعديل قانون الأضرار على الإنترنت المعروض حاليا أمام البرلمان.