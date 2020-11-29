641 معتقلا جديدا في أنقرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت السلطات التركية 641 شخصا من المشتبه بهم في عملية أمنية واسعة النطاق بداعي مكافحة الإرهاب خلال اليومين الماضيين. وذكرت صحيفة «أحوال تركية» أن جميع المشتبه بهم من المتهمين بصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني. وتعرضت منازل في 42 إقليما ومدينة لمداهمات أمنية، حيث صادرت السلطات مسدسات وبنادق ووثائق ومواد رقمية مزعومة لحزب العمال. وتعرضت منازل في 42 إقليما ومدينة لمداهمات أمنية، حيث صادرت السلطات مسدسات وبنادق ووثائق ومواد رقمية مزعومة لحزب العمال. وتواصل حكومة رجب طيب إردوغان ملاحقة واعتقال المعارضين بشكل قمعي منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، حيث سجنت حتى الآن ما يزيد على 200 ألف تركي.

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