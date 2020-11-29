شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية 138 قطعة أرض في القادسية بخورفكان بكلفة مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أعمال التسوية الترابية لـ 138 قطعة أرض في منطقة القادسية بخورفكان بتكلفة مليون درهم، وذلك للارتقاء بالبنية التحتية وتحويلها إلى منطقة متكاملة توفر كافة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بتوفير الحياة الكريمة، واهتمامه بشؤون المواطنين.

وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة المهندس علي بن شاهين السويدي أن مدينة خورفكان بما تضمه من مشاريع منجزة وقيد الإنجاز وأخرى قيد التخطيط تحوّلت إلى مدينة تضم كافة الخدمات إلى جانب كونها مدينة سياحية، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، مضيفا أن المشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة استجابة لاحتياجات الأهالي والمجلس البلدي في خورفكان.

وأنجزت الدائرة أعمال التسوية الترابية لـ 138 قطعة أرض في منطقة القادسية على مساحة 98307 أمتار مربعة وبلغت كمية القطع اللازمة فيها 73062مترا مكعبا أما حجم الردم فوصل إلى25245 مترا مكعبا وسلمتها إلى دائرة الإسكان بحضور المهندس إبراهيم الحوسني مدير دائرة الإسكان والمهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع في دائرة الأشغال.

وتفصيلا، قال مدير إدارة الأفرع بالدائرة المهندس محمد بن يعروف إن فرق منسوب الأرض الطبيعية وصل في بعض المناطق بين أعلى سطح للتربة وأدناها إلى 2.5 متر تقريبا.

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