شكرا لقرائتكم خبر عن العيون على «سايبر ماندي» بعد مبيعات قياسية في «بلاك فرايدي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يترقب تجار التجزئة الأمريكيون محطة جديدة من محطات التسوق قبل نهاية العام، الإثنين، وهذه المرة على الإنترنت في ما يعرف بـ«سايبر ماندي»، الذي يأتي بعد أن سجل يوم «بلاك فرايدي» لمبيعات التجزئة التقليدية في الولايات المتحدة ثاني أعلى نسبة مبيعات في يوم واحد عبر الانترنت على الإطلاق.

ومع خشية الأمريكيين من فيروس كورونا وتجنبهم التسوق بشكل شخصي، فقد هبط الإقبال على مراكز التسوق ومتاجر التجزة بنسبة قياسية بلغت 51%، ما رفع المبيعات على الإنترنت بأكثر من 21%، وفقاً لشركة «أدوبي» للبرامج الالكترونية.

ويتوقع المحللون أن يتم تسجيل رقم قياسي جديد الإثنين في «سايبر ماندي» بسبب تاثير انتشار فيروس كورونا ولجوء الناس للتبضع عبر الانترنت. ومن المتوقع أن يبلغ حجم المبيعات من 10,8 إلى 12,7 مليار دولار، بزيادة تتراوح بين 15% في أقل تقدير وتصل إلى 35% في تقديرات متفائلة.

ومع ازدياد عدد الأشخاص الذين يعملون من المنازل، فقد ارتفع الطلب على منتجات ذات كلفة أكبر مثل الحواسيب وأجهزة اللياقة البدنية.

وقالت أدوبي إن المستهلكين الأمريكيين الذين التزموا منازلهم أنفقوا 9 مليارات دولار على الشراء عبر الإنترنت في يوم الجمعة السوداء، التي تلي عيد الشكر، وهو تقليد سنوي يطلق فيه الأمريكيون موسم الاحتفالات بأعياد الميلاد. وجاء النمو بزيادة 21,6% مقارنة بنفس اليوم من عام 2019.

وبذلك، فقد حلت مبيعات «بلاك فرايدي» ثانية بعد الرقم الذي تحقق خلال «سايبر ماندي» العام الماضي. «سايبر ماندي» هو يوم الاثنين الذي يلي «بلاك فرايدي» ويكون التركيز فيه على البيع عبر الإنترنت. واتخذ يوم الجمعة السوداء اسمه تاريخياً من سعي الشركات إلى تحويل أرقام مبيعاتها في ميزانياتها السنوية من السالب (الأحمر) إلى الإيجابي (الأسود).

وأشارت أدوبي الى أن نحو 40% من مبيعات «بلاك فرايدي» عبر الإنترنت تم إجراؤها عبر الهواتف الذكية، وقد فضّل العديد من المستهلكين دعم الشركات الصغيرة التي قفزت مبيعاتها بنسبة 545% الجمعة مقارنة بمتوسط يوم عادي في تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت أدوبي إن 38% من المستهلكين أكدوا أنهم خططوا لدعم شركات محلية صغيرة قبل عطلة نهاية العام.

ويتوقع الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، بالاستناد إلى التفاؤل بشأن لقاحات كوفيد-19 والبورصات القوية وتوفير الأموال التي كانت ستنفق على السفر والترفيه، إلى ارتفاع المبيعات عموماً في يوم «الجمعة السوداء» لعام 2020 بنسبة تراوح بين 3.6% و5.2% مقارنة باجمالي المبيعات خلال عطلات العام الماضي.

(وكالات)