شكرا لقرائتكم خبر عن العطاس يرفع القبعة لسهيل النوبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أشاد خالد العطاس مدافع بني ياس، باحترافية زميله بالفريق سهيل النوبي الذي غاب عن عزاء عمته وتواجد في المباراة السابقة أمام النصر وأدى بالشكل المطلوب في كامل المباراة.

واعتبر أنها لفتة رائعة من اللاعب بأن يضحي بعلاقاته الاجتماعية من أجل فريقه، وهذا عمل أشكره عليه نيابة عن زملائي اللاعبين وأرفع له القبعة.

وقال مدافع بني ياس: «إن مواجهة العين الثلاثاء في دوري الخليج العربي، فرصة مناسبة لهم كلاعبين من أجل أن يعود الفريق لمستواه في بداية الموسم».

وأوضح العطاس، أن غياب الأهداف في المباريات الأخيرة «مشكلة ذاتية» وليست معنوية أو متعلقة بالإعداد وعليهم أن يراجعوا أنفسهم كلاعبين، لأن الناحية النفسية تلعب دوراً كبيراً، متمنياً أن يحدث ذلك قبل لقاء فريق العين.

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