العراق يُسجل ارتفاعًا في نسب الشفاء من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم /الأحد/، عن تسجيل تزايد في حالات الشفاء من فيروس كورونا مقارنة بحجم الإصابات اليومية.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه تم تسجيل 2366 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 480 ألفا

و903 حالات.



كانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى 550 ألفا و435 حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 1614

إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى 550 ألفًا و435 حالة.

وقد أفاد مصدر طبي عراقي، الجمعة، بتسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة ذي قار.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.