أفغانستان تُسجل 252 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الأحد، تسجيل 252 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و11 حالة وفاة مرتبطة به خلال الـ24 ساعة الماضية.
حالة نشطة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.
وذكرت الوزارة أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 46 ألفًا و215 إصابة، منها 7 آلاف و418
الـ24 ساعة الماضية، وفقًا للوزارة.
كما ارتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في أفغانستان إلى 1763 حالة وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 36 ألفًا و731 شخصا، بتسجيل 87 حالة تعافي جديدة خلال
وأشارت وزارة الصحة الأفغانية إلى أنه تم إجراء اختبارات كوفيد-19 لما لا يقل عن 147 ألفًا و800 شخص حتى الآن في المختبرات الحكومية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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