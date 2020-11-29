سنغافورة تسجل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا



سيف اليزيد - سجلت سنغافورة ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 58 ألفاً و213، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية اليوم.

وتم وضع سبع حالات إصابة قادمة من الخارج في عزل منزلي لدى وصولها إلى سنغافورة.

وقالت وزارة الصحة: إن إصابات اليوم شملت أيضاً حالة محلية.

وبخروج ثمانية مرضى من المستشفيات أمس السبت، يبلغ حصيلة المتعافين الآن 58 ألفاً و119.

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