الجيش الأبيض يودع طبيبا آخر توفي جراء مضاعفات كورونا

أعلن عدد من الأطر الطبية، اليوم الأحد، وفاة طبيب آخر، يشتغل في القطاع الخاص، بعد مضاعفات إصابته بفيروس كوفيد-19.

ويتعلق الأمر بطبيب جراحة العيون، كان يشتغل قيد حياته في مدينة سطات.

وحسب مصادر ” اليوم 24″، فإن عددا آخر من الأطباء، والممرضين يصارعون الفيروس، وهم تحت التنفس الاصطناعي، إذ انتقد بعضٌ تكتم وزارة الصحة عن عدد الوفيات في صفوف قطاع الأطباء، والممرضين، بسبب فيروس كورونا.

ويشهد المغرب، منذ فترة ليست بالوجيزة، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، إذ جرى، أمس السبت، تسجيل 50 حالة وفاة جراء الفيروس.