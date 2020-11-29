سلطات خنيفرة تخفف التدابير.. تأخير إغلاق المقاهي والمطاعم وفتح الأسواق الأسبوعية

قرر مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير جائحة كورونا المستجد بخنيفرة اعتبارا من يوم غد الاثنين، التخفيف من بعض التدابير الاحترازية التي سبق اتخاذها على مستوى النفوذ الترابي لإقليم خنيفرة كإجراءات استباقية للسيطرة والحد من تفشي الوباء.

وأوضح بلاغ لعمالة إقليم خنيفرة، اليوم الأحد، أنه تقرر اتخاذ هذه الإجراءات بالنظر لتحسن الوضعية الوبائية بعدة مناطق الإقليم والذي تبين من خلال تحليل المعطيات الأسبوعية المتعلقة بحالات ومعدلات الاصابة بكوفيد-19.

كما جاء ذلك أخذا بعين الاعتبار للمجهودات المبذولة من أجل تعزيز ودعم المنظومة الصحية بالإقليم، وفي إطار الحرص الدائم على تحقيق التوازن ما بين صحة المواطنين وإتاحة الفرصة لممارسة مجموعة من الانشطة السوسيو-اقتصادية لفائدة فئات عريضة من المهنيين والكسابة وباقي الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم، مع الابقاء على أخرى سارية المفعول.

وتشمل هذه الإجراءات التخفيفية، التي من المقرر أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم غد الاثنين، على الساعة الثانية عشرة زوالا، الاستمرار في منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.

كما سيتم السماح باستئناف استغلال النقل العمومي المشترك بين الجمـاعات بواسطة حافلات شركة الكرامة، وذلك في حدود 50 في المائة من الطاقة الاستيعـابية للحافلات.

وتم تمديد توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بمدينتي خنيفرة ومريرت الى الساعة العاشرة ليلا، مع منع بث مباريات كرة القدم بها وأيضا إغلاق المحـلات التجـارية والاسـواق الكبرى بمدينتي خنيفرة ومريرت على الساعة العاشرة ليلا.

كما تقرر تحديد توقيت إغلاق قـاعات الحلاقة والتجميل والحمـامـات بالمدينتين في العاشرة ليلا، والاستمرار في منع الولوج إلى السـاحات الخضراء والفضـاءات العمومية بالمدينتين ابتداء من السـاعة العـاشرة ليلا.

وسيتم أيضا فتح جميع الأسواق الأسبوعية على صعيد الإقليم مع ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، فيما يستمر العمل بتوقيت إغلاق أسواق القرب والسويقـات بمدينتي خنيفرة ومريرت على السـاعة السـابعة مساء.