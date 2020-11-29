الفنان محمد الغاوي في الكركارات – صور

يحل الفنان محمد الغاوي، اليوم الأحد، في منطقة الكركارات. ويرافق الغاوي في الزيارة المذكورة فعاليات من المجتمع المدني، وشخصيات إفريقة في رحلة انطلقت من الداخلة نحو الكركارات. وشارك الغاوي الصباح صورا رفقة الوفد المتجه لدعم الجيش المغربي، والذي يضم رئيس جمعيات إفريقية كما أشار الفنان المغربي. وعبرت جميع مكونات المشهد المغربي عن دعمها للجيش المغربي، بحولها بالكركارات، منها الأمناء العامون للأحزاب السياسية، وشبيبة الاستقلالية، التي عقدت اجتماع للمكتب التنفيذي في المنطقة، وفنانون.

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