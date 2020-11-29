شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جديد للأمن السيبراني بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل
وعين مجلس وزراء الإمارات أيضا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس شركة أدنوك سلطان الجابر "مبعوثا خاصا لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي لتمثيل الدولة في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم".
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