شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا بنسبة 1.2% والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 3ر1 % خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 21ر1 مليون، بزيادة 5ر0% عما كانت عليه في نفس الوقت أمس.
وسجلت ولاية نيو هامشير زيادة بنسبة 6ر3% في حالات الإصابة، مقارنة بما كانت عليه أمس، ليصل الإجمالي بها إلى 20 ألفا و25 حالة.
كما سجلت ولاية الينوي أعلى عدد من الوفيات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 153 شخصا.
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