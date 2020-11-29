لا رواتب في الاقليم هذا الاسبوع

استبعدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، وصول مبلغ 320 مليار دينار كرواتب موظفي اقليم كوردستان خلال الاسبوع الجاري.

وقال عضو اللجنة المالية النائب شيروان ميرزا في تصريح لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني وتابعته الخليج 365، ان "الحكومة الاتحادية لديها رغبة بارسال مبلغ 320 مليار دينار كرواتب للموظفين"، مستبعدا "وصول المبلغ في الاسبوع الجاري".

واضاف ان "حكومة اقليم كردستان لم ترسل وفدها لحد الان الى بغداد رغم مرور نحو اسبوعين على تمرير قانون الاقتراض الذي لم تصوت الكتل الكردستانية بمجلس النواب عليه".

واكد على "ضرورة اتخاذ حكومة اقليم خطوات جديدة بارسال وفد عنها الى بغداد لحل المشاكل العالقة وابرزها رواتب موظفي اقليم كردستان".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد طلبت في بيان سابق، حكومتي الاتحادية والاقليم الى الالتزام التام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي الذي شرعه مجلس النواب مؤخرا كما اكدت "على حكومة اقليم كردستان الالتزام بتسوية كافة الامور المالية والنفطية التي نص عليها قانون تمويل العجز ليتسنى للحكومة الاتحادية الايفاء بالتزاماتها لابناء شعبنا في كردستان وبما نص عليه القانون".