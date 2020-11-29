2020-11-29 | 14:35
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نفى آمر قوة حماية مقر اللجنة الأولمبية عبد الامير حسن، تدخل أو إضافة أية قوة أخرى تحت إي مسمّى كان لعناصر قوته اليوم الأحد.
وبين رسن حديثه ان "قوته إحتوت الموقف الذي حدث اليوم إثر مزاولة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقي رعد حمودي دوامه الرسمي والذي تزامن مع حضور الكتلة الأنتخابية المنافسة له".
وختم رسن حديثه بالقول ان قوة الحماية تدرك واجباتها جيداً وتحترم تاريخ العلاقات الطيبة بين المتنافسين وتعاملت مع الجميع بالود والاحترام الذي أفضى لمغادرة الجميع مقر اللجنة الأولمبية دون تطور الاحداث الى ما لايحمد عقباه ويسيئ الى المشهد الاولمبي العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر آمر حماية الاولمبية يوضح حقيقة تواجد قوات أمنية اخرى بمقر اللجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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