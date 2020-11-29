الإمارات تنشيء مجلسا جديدا للأمن السيبراني وتعين مبعوثا خاصا لتغير المناخ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي على تويتر إن الإمارات أقرت اليوم الأحد "إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة .. يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني".
وعين مجلس وزراء الإمارات أيضا وزير الدولة ورئيس شركة أدنوك سلطان الجابر "مبعوثا خاصا لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي لتمثيل الدولة في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم"
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