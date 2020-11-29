شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتجزئة»: فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» أنعشت الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» أنعشت أسواق دبي.

واحتفت الدورة الأخيرة لهذا العام من الفعالية بدبي كوجهة عالمية للتسوق، حيث قدمت أشهر متاجر التجزئة في المدينة عطلة نهاية أسبوع مليئة بالعروض الترويجية والصفقات المميزة والترفيه.

وشهدت الفعالية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تخفيضات كبرى على المنتجات بنسبة وصلت إلى 90 في المئة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العروض التي جذبت المتسوقين وشجعتهم على استكشاف أكبر وأفضل مراكز التسوق في المدينة. فيما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الجمهور والمتسوقين.

وترتبط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بشراكة استراتيجية قوية مع قطاع التجزئة في دبي، حيث تواصل دورها المهم في دعم هذا المحرك الرئيسي للاقتصاد من خلال فعاليات متميزة مثل «3 أيام من التخفيضات الكبرى».

أحمد الخاجة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «أثبتت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى في دورتها الثانية والأخيرة لعام 2020 نجاحها مرةً أخرى، حيث خرج سكان دبي وزوارها في هذا الطقس الشتوي الرائع للاستمتاع بمجموعة كبيرة من العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة».

وأضاف: «نحن نتعاون عن قرب مع شركائنا في قطاع التجزئة ليستمتع سكان دبي وزوارها بفعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى. وتسهم الأفكار التي يقدمها شركاؤنا في القطاع بشكل كبير في جعل كل دورة من هذه الفعالية التي تُقام مرتين سنوياً أفضل من سابقتها».

ميركاتو

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»: «لقد استمتع الزوار والمتسوقون بعروض ترويجية وخصومات وصلت إلى 90% على تشكيلة واسعة من الأزياء ومستحضرات التجميل والكثير من المنتجات الأخرى، ما أتاح للمتسوقين فرصة مميزة للحصول على أفضل الصفقات. لاسيما أن هذه العروض الترويجية والتخفيضات تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم قطاع التجزئة. فيما يلتزم ميركاتو وتاون سنتر جميرا خلال هذه الفترة باتخاذ جميع التدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة المتسوقين».

مراس

وقال متحدث باسم «ذا أوتلت فيليدج» التابعة لشركة «مراس»: «كان زوار ذا أوتلت فيليدج، الوجهة الرائدة للتسوق الداخلي والمستوحاة من التصاميم المعمارية لمنطقة توسكانا الإيطالية، على موعد مع عروض رائعة خلال فعالية التخفيضات الكبرى لثلاثة أيام التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وقد أطلقت الوجهة تخفيضات مدهشة وصلت إلى 90% ضمن مجموعة واسعة من المتاجر.

نخيل مولز

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: كنا متحمّسين للغاية في نخيل مولز لاستضافة حملة التخفيضات الكبرى لثلاثة أيام في جميع المشاريع التابعة لنا. فهذه الخطوة أتاحت للمقيمين في الدولة وللزوار على حدّ سواء، الاستمتاع بتجربة تسوّق فريدة من نوعها، شملت العلامات التجارية المفضّلة لديهم مع تحقيق وفورات كبيرة في وجهات مثل نخيل مول وابن بطوطة مول».

إعمار مولز

وقال راجيف سوري، المتحدث الرسمي لشركة إعمار مولز: مع اقتراب موسم الأعياد، تشكل 3 أيام من التخفيضات الكبرى في دبي مول فرصة مثاليةً لاستكشاف منتجات المئات من كبريات العلامات التجارية العالمية ومتاجر التجزئة المحلية مع تخفيضات تصل حتى 90%. وتمكن المتسوقون من التعرف إلى قائمة المتاجر المشاركة في التخفيضات عبر تطبيق دبي مول، فضلاً عن تحديد أقرب موقف سيارات لمتجرهم المفضل.

