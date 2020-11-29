شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تنال ثلاثة ألقاب عالمية في جوائز السفر 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نالت طيران الإمارات لقب الناقلة الرائدة على مستوى العالم في ثلاث فئات رئيسية لجوائز السفر العالمية 2020: الدرجة السياحية الرائدة وأفضل برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين وأفضل صالة رجال الأعمال.

وكانت طيران الإمارات حصلت مطلع الشهر الجاري أيضاً على أربعة ألقاب إقليمية ضمن جوائز السفر العالمية: العلامة التجارية الرائدة في مجال الطيران وصالة رجال الأعمال الرائدة وبرنامج مكافأة الولاء والموقع الشبكي لناقلة جوية على مستوى الشرق الأوسط.

وحازت طيران الإمارات أعلى التصنيفات في كل من الفئتين العالمية والإقليمية بناءً على تصويت وترشيح المشاركين، الأمر الذي يُبرز جهودها المستمرة ونهجها المركّز لتعزيز تجربة العملاء باستمرار على الرغم من التحديات التي يفرضها الوباء العالمي.

وتأتي أحدث الجوائز في أعقاب سلسلة من الجوائز الأخرى التي نالتها طيران الإمارات، بما فيها ناقلة العام 2020 ضمن جوائز «صن ترافيل»، وأفضل ناقلة للرحلات الطويلة ضمن جوائز «تايمز وصنداي تايمز» في المملكة المتحدة، إضافة إلى تصنيفها الناقلة الأعلى أماناً في العالم لتعاملها مع الجائحة وفقاً لـ«معيار السفر الآمن Safe Travel Barometer».

ويتجلى التزام طيران الإمارات بتقديم قيمة متميزة للعملاء من خلال الخدمات والمنتجات الرائدة في كل درجة. ففي الدرجة السياحية، يمكن للعملاء استكشاف أكثر من 4500 قناة ترفيهية على نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي «ice» الحائز جوائز عالمية. وتراعي الناقلة في خدماتها الأذواق كافةّ بتوفير وجبات متعددة الأطباق مستوحاة من مختلف مناطق العالم ومشروبات مجانية. وأعادت طيران الإمارات مطلع نوفمبر الجاري تجربة تناول الطعام المتميزة على متن الطائرة مع مراعاة تدابير الصحة والنظافة الصارمة.

وفي إطار جهودها المستمرة لضمان رحلة سلسة وآمنة، وتوفير خيارات تقنية لتعزيز التجربة الشاملة، طوّرت طيران الإمارات تطبيقها الخاص بما يتيح للعملاء مزامنة خياراتهم الترفيهية قبل الصعود إلى الطائرة، إضافة إلى تصفح القوائم على أجهزتهم الشخصية سواءً كانت متصلة بالإنترنت أم لا.

واحتفل «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة الولاء الخاص بعملاء طيران الإمارات وفلاي دبي، بمرور 20 عاماً على إطلاقه، حيث زادت قاعدة عضويته على 27 مليوناً من 180 دولة.

وفي سبيل تلبية وتجاوز التوقعات المتزايدة للمستهلكين للحصول على تجربة رقمية أفضل، بذلت طيران الإمارات استثمارات كبيرة في قنواتها المحمولة والرقمية، مثل قوائم التشغيل المخصصة على نظام الترفيه الجوي عبر تطبيق طيران الإمارات، ومعاينة مقصورة الطائرة بالأبعاد الثلاثة، وتوفير مزادات لحضور الأحداث والتجارب الرياضية باستخدام أميال سكاي واردز، وغيرها المبتكرات الأخرى. وزاد عدد مرات تنزيل تطبيق طيران الإمارات على 25 مليون مرة. ومنذ انتشار الجائحة، أصبح موقع emirates.com بمثابة مركز للاطلاع على أحدث معلومات وتحديثات السفر.