شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مبدعين يصدحون بحب الوطن احتفاءً باليوم الـ 49 للإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : ”الخليج 365”

احتفالاً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظَّم بيت الشعر، التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع مؤسَّسة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، أمسية شعرية افتراضية بعنوان «مجد الوطن»، شارك فيها عدد من الشعراء اللامعين على الساحة الإماراتية المحلية، وهم: عيضة بن مسعود، وسعود المصعبي، وربيع الزعابي، وأدارتها الإعلامية عائشة حسن.

تأتي هذه الأمسية احتفاءً بإسهامات الشاعرة «فتاة العرب» التي تعدُّ من روّاد الشعر النبطي الإماراتي، والتي عُرِفت سابقاً بفتاة الخليج، وقد تركت بصمتها على المشهد الشعري النبطي ليس في الإمارات فحسب، بل في كلِّ منطقة الخليج، حيث غنّى لها كبار المغنين في الخليج وترددت كلماتها في كل محفل وميدان، وقد اعتزلت الشعر في أواخر التسعينات من القرن الماضي.

أعرب الشعراء عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية تكريماً لإرث فتاة العرب الشعري، التي أثرت وطوَّرت الشعر الشعبي وأبدعت في كلِّ أغراضه ومجالاته، حيث إنَّ عطاءاتها وإسهاماتها ستظلُّ خالدة ومضيئة في ذاكرة الوطن، ولأنَّ هذه الأمسية تصب في خانة الوفاء للوطن ورموزه ومن بينهم الشعراء والأدباء أمثال الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي.

شارك عيضة بن مسعود بقصائد وجدانية ووطنية ارتقت إلى مستوى المناسبة الكبيرة، وزادها أسلوبه الشجي في الإلقاء الذي أضفى مسحة متوهجة على شعره، وكان برنامج «مساكم شعر» الذي يعده ويقدمه عيضة بن مسعود قد حاز جائزة العويس للابتكار عام 2016 كأفضل برنامج ثقافي في الإمارات.

بينما حلق ربيع الزعابي في عالم السحر والخيال بأبيات رائعة المعنى موشاة بالصور البديعة التي تحاكي أعماق النفس البشرية، وقد راوحت قصائده بين ما هو وطني موغل في الفخر والاعتزاز وأبيات وجدانية مملوءة بالمعاني الملهمة.

بدوره شارك سعود المصعبي بقصائد من وحي المناسبة وهو صاحب القصائد الغزلية والمعروف عنه سبك العبارة واختيار الصور المناسبة لمقاصده الشعرية وخاصة شعره الوجداني.

في سياق متصل صرحت موزة الكتبي، نائب رئيس لجنة بيت الشعر دبي قائلة: «نحن سعداء بالتعاون مع مؤسَّسة عوشة بنت خليفة ونسعى دائماً إلى تخليد ذكرى هذه القامة الشعرية المخضرمة التي تميزت بقدرتها على تشكيل اللغة الشعرية وتطويعها وأسهمت بحرفية واقتدار في الساحة الشعرية على مستوى الخليج».

بدورها قالت سامية بدر مدير الشراكات الاستراتيجية والإعلام في مؤسَّسة عوشة بنت خليفة: «بهذه المناسبة الشكر موصول إلى بيت الشعر دبي على التعاون في تنظيم هذه الأمسية الشعرية ولكل الشعراء المشاركين في إنجاح هذه الفعالية بما تحمله من تقدير ممزوج بعبق الوفاء لشاعرتنا المتفردة بقصائدها وأشعارها ومخيلتها المبدعة».