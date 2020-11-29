شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها الـ 15 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها الخامسة عشرة، وضمت 12 عملاً من مصر والمملكة العربية السعودية ولبنان والكويت والسودان والعراق. والجدير بالذكر أن فرع الآداب استقطب 584 عملاً في دورة هذا العام، وهي زيادة تمثل 33% في عدد الترشيحات بالمقارنة مع الدورة الماضية.

تتضمن القائمة 9 أعمال روائية، هي: رواية «أن تعشق الحياة» لعلوية صبح من لبنان وصدرت عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2020؛ رواية «وجوه الحوش» لحسين علي حسين من المملكة العربية السعودية/المركز الثقافي للكتاب عام 2020؛ «غرفة المسافرين» لعزت القمحاوي من مصر/الدار المصرية اللبنانية عام 2020، ورواية «الأميرة والخاتم» لرشيد الضعيف من لبنان/دار الساقي عام 2020.

وضمت القائمة رواية «في أثر عنايات الزيات» للمصرية إيمان مرسال/مكتبة الكتب خان عام 2019؛ ورواية «سفر برلك» لمقبول العلوي من المملكة العربية السعودية/دار الساقي عام 2019؛ ورواية «حدائقهن المعلقة» للكويتية نجمة إدريس/دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2019؛ رواية «طبيب أرياف» للمصري محمد المنسي قنديل/دار الشروق للنشر والتوزيع عام 2020، ورواية «توراة المتنبي» لنعيم عبد مهلهل من العراق وصدرت عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع عام 2019.

وضمت القائمة 3 دواوين شعرية، هي: «ما أنا فيه» للشاعر المصري أحمد الشهاوي وصدر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2020، و«مقام نسيان» للشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب/مؤسسة الانتشار العربي عام 2019، وديوان «إذ همى مطر الكلام» للشاعرة السودانية روضة الحاج/دار المسك للنشر والتوزيع عام 2020.

وبعد الإعلان عن القوائم الطويلة لمختلف فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب، ستباشر لجان التحكيم تقييم الكتب التي شملتها القوائم الطويلة ورفع تقاريرها إلى الهيئة العلمية، التي ستقوم بدورها باختيار الأعمال المرشحة لدخول القوائم القصيرة ليقوم مجلس الأمناء باعتمادها واختيار الفائزين.

