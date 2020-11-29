شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد إقرار مشروع قانون اللائحة نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، بعد أخذ الموافقة النهائية علي مشروع قانون اللائحة المنظمة لعمل المجلس، ورفعها إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام الجلسة العامة، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إنه سيتم إخطار أعضاء المجلس بموعد الجلسة البرلمانية القادمة فور تحديدها.

وحسب التقرير البرلماني للجنة الخاصة المناط بها إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.