شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على إدراج موازنة المجلس رقما واحدا بموازنة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة علي إدراج موازنة المجلس رقما واحداً في موازنة الدولة.

وحسب المادة (262) من مشروع القانون التي وُفق عليها "المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحداً في موازنة الدولة"، وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أن لقسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظة تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة وتم الانتهاء إلي الإبقاء علي النص كما أعدته اللجنة لاسيما وأنه يتفق مع ما تضمنته لائحة مجلس النواب.

كما وافق المجلس علي المادة (284) من مشروع اللائحة والتي تقضي بإعفاء أي مبالغ لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التناول عنها، وأن يتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 ألاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي عن الحد الأقصى للأجور.

يُشار إلي أن أحد الأعضاء كان قد طالب بعدم إعفاء أعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب إلا أن رئيس المجلس أكد أن النص عرض علي مجلس الدولة ولم يكن هناك ملاحظة في هذا الشأن، ووافق المجلس في الختام علي النص كما ورد بمشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة اللائحة.

أيضا وافق المجلس علي المادة (288) والتي تقضي بأن يسبق رئيس مجلس الشيوخ بروتوكوليا، رئيس مجلس الشيوخ، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء، وعندما طالب أحد الأعضاء النص علي أن يسبق رئيس مجلس الشيوخ نظيره بمجلس النواب،لعده اعتبارات منها أنه رئيساً لحزب سياسي، رفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك هذا الحديث بقوله : هذه شخصنه للأمور، هذا لن يحصل".