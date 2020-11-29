وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان منطقتي "باسوس والعكرشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدد من التجمعات الصناعية بالمحافظة شملت منطقتي باسوس والعكرشة.

شارك في الجولة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي إلى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية، وكل من هاني عماد الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية، بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على التواصل مع كافة التجمعات الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتنمية وتطوير المصانع المتواجدة بهذه التجمعات لزيادة قدرتها على المنافسة والارتقاء بجودة منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأضافت أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتوافرة في كافة انحاء الجمهورية والسعي لحل كافة التحديات التي تقف حائلاً أمام تنمية وتطوير هذه الطاقات لزيادة مساهمتها في الناتج الصناعي الإجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة وأن القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية لإتاحة فرص العمل أمام الشباب.

ولفتت "جامع" إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وضمها إلى المنظومة الرسمية، خاصة في ظل منظومة الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي جرى إقراره مؤخرًا ويستهدف جذب القطاع غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز العديدة التي يتيحها القانون.

أشارت الوزيرة إلى أن كافة أجهزة الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة المصانع على تقنين أوضاعها، وكذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتيح خدماته لكافة المشروعات من خلال فروعه المنتشرة في كافة محافظات مصر.

وتفقدت الوزيرة عددًا من المصانع العاملة في مجالات إنتاج الكابلات الكهربائية والزجاج والحديد بالإضافة إلى المنظفات.