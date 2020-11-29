شكري يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار المشروعات القائمة مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، مع هايك هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، العلاقات والمشروعات القائمة بين مصر والبنك وبحث آفاق تطوير مجالات التعاون بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي، بأن الوزير شكري أثنى خلال اللقاء على تنامي علاقات التعاون بين مصر والبنك بحيث أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، كما أكد شكري حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع البنك في إطار تحقيق أهداف وأولويات التنمية في مصر.

من جانبها، أثنت هارمجارت على أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو من بين دول عمليات البنك البالغ عددها 39.

وأكدت تطلع البنك لتعزيز التعاون مع مصر، لا سيما من خلال استراتيجية البنك الجديدة التي تتوافق مع الأولويات المصرية من حيث التركيز على دعم التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز تكافؤ الفرص، والتحول الرقمي.

ووفق المتحدث ، تضمن اللقاء بحث إمكانية التعاون المشترك بين مصر والبنك في الدول الأفريقية، حيث أشار الوزير شكري إلى الجهود التي قامت بها مصر أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي لدعم التوسع في أنشطة البنك في القارة الأفريقية، كما تطرق إلى إمكانية قيام الشركات المصرية بالمشاركة في تنفيذ مشروعات البنك المستقبلية في الدول الأفريقية، في ضوء ما تتمتع به تلك الشركات من خبرات في العمل في العديد من الدول الأفريقية.