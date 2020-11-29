العراق يُسجل 1614 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم /الأحد/ تسجيل 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلي 550 ألفا و435 حالة.



وذكرت "الصحة العراقية" - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أنه تم تسجيل 2366 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 480 ألفا و903 حالات، فيما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة

ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي 12224 حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، تسجيل 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد حالات الإصابات الكلي إلى 547 ألفا و215 إصابة في عموم العراق.



وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليصل

عدد حالات الوفيات الكلي إلى 12 ألفا و167 وفاة.



وأشارت إلى أنه تماثل للشفاء 1921 حالة، ليصل عدد حالات الشفاء الكلي إلى 476 ألفا و297 حالة، بنسبة تعاف 87% من إجمالي الإصابات.

وقد أفاد مصدر طبي عراقي، الجمعة، بتسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة ذي قار.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.