بسبب كورونا.. كوريا الجنوبية تمنع إقامة حفلات نهاية العام

فرضت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، حظرًا على إقامة حفلات نهاية العام، وبعض دروس تعليم الموسيقى، وأمرت بإغلاق حمامات البخار العامة والمقاهي، لمنع انتشار فيروس كورونا، وأكد رئيس الوزراء، أنه سيجري تشديد القيود على التجمعات والفعاليات التي ينظر إليها على أنها يمكن أن تؤدي لتفشي الفيروس، خصوصًا في العاصمة سيئول، والمناطق الحضرية المحيطة بها، وفقًا لـ"رويترز".

تأتي هذه الإجراءات بسبب انتشار فيروس كورونا بأسرع وتيرة له في كوريا الجنوبية، منذ الأيام الأولى لتفشي الجائحة بالبلاد.

وقال تشونج خلال إفادة أعقبت اجتماعه مع المسؤولين الصحيين في البلاد: "سيجري منع إقامة الفعاليات والحفلات المرتبطة

بنهاية العام، التي كانت ستقيمها الفنادق، وقاعات الحفلات، ودور الضيافة، وغيرها من مرافق الإقامة".

وتابع قائلا: "سيجري إغلاق حمامات البخار التي ترتفع فيها احتمالية تفشي الإصابة بالفيروس، إلى جانب دروس آلات النفخ الموسيقية والغناء"، مشيرا إلى أنه سيجري تشديد قواعد التباعد الاجتماعي، بدءا من يوم الثلاثاء القادم، في بقية مناطق البلاد.

وكانت كوريا الجنوبية تعتبر من الدول التي نجحت في احتواء فيروس كورونا على مستوى العالم، لكن الارتفاع الحاد في معدلات الإصابة بالمرض عاد إليها مؤخرا بشكل قوي،

ما أثار مخاوف في هذا البلد، الذي يمثل رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وفقا لوكالة "رويترز".

جدير بالذكر أن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفادت بأن كوريا الجنوبية سجلت 450 إصابة بفيروس كورونا ،اليوم الأحد، وذلك بعد تسجيل أكثر من 500 حالة يوميا، على مدار ثلاثة أيام متتالية.

ولفتت "رويترز" إلى أنه تنتشر في كوريا الجنوبية ما تعتبره السلطات ثالث موجة لانتشار الجائحة، بأسرع وتيرة للإصابات منذ نحو تسعة أشهر، مدفوعة ببؤر تفش في منشآت عسكرية وفي حمامات البخار ومدرسة ثانوية وكنائس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.